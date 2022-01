Weiterer Transfer : Bayern-Talent soll den 1. FC Köln verstärken

Köln Der 1. FC Köln steht unmittelbar vor der Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers. Bright Arrey-Mbi vom FC Bayern München soll auf Leihbasis zum FC wechseln.

Kurz vor Toreschluss hat der 1. FC Köln noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der FC verplichtet mit Bright Arrey-Mbi einen weiteren Innenverteidiger. Die „Kölnische Rundschau“ berichtete zuerst. Der 18-Jährige soll von Bayern München für anderthalb Jahre ausgeliehen werden. Am Montag soll der Deal offiziell gemacht werden. Zuvor stehen noch die obligatorischen medizinischen Untersuchungen an. Am Montagabend schließt das Transferfenster, der FC dürfte damit seine Transfer-Aktivitäten - zumindest bei den Zugängen abschließen.

Der in Kaarst geborene Innenverteidiger zog im Alter von elf Jahren nach England und spielte in der Jugend unter anderem für Norwich City und den FC Chelsea. Über diverse Leihen kam Arrey-Mbi schließlich zum FC Bayern und spielt dort in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga. Bereits mit 16 Jahren gab er dort sein Debüt. 2016 spielte der Abwehrmann noch für die U15 von England, seit 2018 hat er aber sämtliche deutsche Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen. Am 1. Dezember 2020 stand Arrey-Mbi in der Startelf des Rekordmeistsers gegen Atletico Madrid und wurde zum jüngsten Spieler, der bis dahin in der Champions League für die Bayern aufgelaufen war. Auch unter Julian Nagelsmann stand der Youngster im Kader. Allerdings aufgrund personeller Engpässe.