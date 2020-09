Mannschaft im Check : Beim 1. FC Köln geht es um den Klassenerhalt

Köln Der 1. FC Köln steht vor einer schweren Saison. Nach hektischer Vorbereitung mit Querelen im Hintergrund und Last-Minute-Transfers heißt das Ziel zunächst nur Klassenerhalt.

36 Profis standen am 1. Juli 2020 auf der Gehaltsliste des 1. FC Köln. 13 dieser Spieler sind vor dem ersten Spiel der Fußball-Bundesliga-Saison 2019/20 am Samstag (15.30 Uhr, Rhein-

energiestadion/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim verkauft oder verliehen. „Es ist kein Spieler dabei, den wir nicht abgeben wollten“, erklärte Horst Heldt. Der FC-Sportchef hat mit seinem Team um Frank Aehlig die Mammutaufgabe Kaderreduzierung gut gelöst. Trainer Markus Gisdol stehen inklusive Nachwuchskräften 27 Spieler mit einem Durchschnittsalter von 24,7 Jahren zur Verfügung. Für die Steigerung der Qualität hat Heldt bislang inklusive des am Montag in Köln eintreffenden Dimitrios Limnios (22) vier Spieler verpflichtet. Eine Analyse des FC-Kaders 2020/21.