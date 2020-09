Herausforderung gegen Hoffenheim : Beim 1. FC Köln herrscht Vorfreude vor dem Auftakt

Weiterer Transfer

Auf der Suche nach einem weiteren Mittelstürmer ist der 1. FC Köln im Baltikum fündig geworden. Tolu Arokodare fuhr am Freitagnachmittag mit seinem Berater am Geißbockheim vor, um einen einjährigen Leihvertrag zu unterzeichnen. Dieser enthält eine Kaufoption, die für den Fußball-Bundesligisten bei rund zwei Millionen Euro liegen dürfte. Der 19-jährige Nigerianer von Valmieras FK ist der derzeit beste Angreifer der lettischen ersten Liga. In der bereits seit Juni laufenden Saison der Virsliga brachte es der 1,95 Meter große, kopfballstarke Rechtsfuß in 16 Einsätzen auf 15 Treffer (zwei Vorlagen), von denen er allein zehn in den jüngsten sechs Partien für den aktuellen Tabellendritten erzielt hat. In der vergangenen Spielzeit traf Arokodare siebenmal und bereitete zwei Treffer vor. ⇥ cto