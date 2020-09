Rechtsverteidiger wieder fit : Benno Schmitz vom 1. FC Köln drängt zurück ins Team

Info

Ohne Jonas Hector hat der 1. FC Köln die Vorbereitung auf das rheinische Derby in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr) aufgenommen. Der Kapitän trainierte am Dienstag lediglich individuell. Über den Gesundheitszustand Hectors machte der FC keine Angaben. Der Nationalspieler war am vergangenen Samstag in der Partie bei Arminia Bielefeld (0:1) zur Pause mit Schwindel und Übelkeit in der Kabine geblieben. Zuvor hatte Hector bei einem Foulspiel an Anderson Lucoqui den Fuß des Gegners an den Kopf bekommen. Neben den Außenbahnspielern Ismail Jakobs und Florian Kainz, die den Geißböcken noch lange fehlen werden, befindet sich auch Innenverteidiger Jorge Meré wegen einer muskulären Verletzung weiter in Behandlung. (cto)