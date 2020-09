Ehemaliger Vizepräsident : Der 1. FC Köln trauert um Bernd Steegmann

Köln Der 1. FC Köln trauert um Bernd Steegmann. Der ehemalige Spieler, Trainer und langjährige Vizepräsident der Geißböcke verstarb am Donnerstag im Alter von 70 Jahren an einem Herzinfarkt.

Der aus Niedersachsen stammende Steegmann kam 1971 als Student der Deutschen Sporthochschulen nach Köln. Nach einer Station beim TuS Lindlar lotste Gero Bisanz Steegmann zum FC, wo er aber der Saison 1975/76 für die Amateure auf Punktejagd ging. Ex-FC-Trainer Christoph Daum gehörte in dieser Zeit zu seinen Mitspielern. Parallel begann der auch als Leichtathlet erfolgreiche Steegmann ein Studium der Zahnmedizin. Seit 1988 war er niedergelassener Zahnarzt in der Hültzstraße im heutigen Kölner Stadtteil Braunsfeld. Seine Laufbahn als aktiver Fußballer ließ er in Frechen, Oberaußem und Königsdorf ausklingen.