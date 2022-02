Beschluss : Bis zu 10.000 Zuschauer beim 1. FC Köln möglich

Köln Der 1. FC Köln darf wieder mehr Zuschauer zu seinen Heimspielen zulassen. Nach einem Beschluss der Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien dürfen deutschlandweit wieder mehr Fans Großveranstaltungen besuchen.

Intensiv hatte sich der 1. FC Köln um mehr Zuschauer im eigenen Stadion bemüht, ging zuletzt juristisch gegen die aktuelle Beschränkung von 750 Fans vor, legte einen Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht Münster vor. Das OVG wollte noch diese Woche eine Entscheidung treffen. Nun sind die Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien dem Gericht zuvorgekommen. Nach deren Beschluss dürfen deutschlandweit die Stadien und Hallen wieder mit mehr Zuschauern gefüllt werden. So zum Beispiel bei überregionalen Großveranstaltungen im Freien. Dort dürfen bei einer maximalen Auslastung von 50 Prozent bis zu 10 000 Menschen dabei sein. Das geht aus einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hervor. Und gilt demnach auch für den 1. FC Köln.

Der Beschluss ist für die Bundesländer bindend und soll laut dpa noch am Mittwoch umgesetzt werden. Bund und Länder hatten in der vergangenen Woche beschlossen, dass bis zum 9. Februar einheitliche Regeln vereinbart werden sollen. Bayern und Baden-Württemberg preschten jedoch mit anderen Regeln und Zuschauerzahlen vor. Mittlerweile sind Bremen und Sachsen nachgezogen.

FC-Finanzboss Alexander Wehrle hatte mit Unverständnis auf die Vorgehensweise von Bund und Ländern reagiert. „Wenn wir gesehen haben, dass Großveranstaltungen in den vergangenen Wochen und Monaten eben nicht verantwortlich für Hotspots waren und dass wir in Köln schon seit August mit 2G arbeiten, dann kann ich es absolut nicht nachvollziehen, warum wir nur 750 Zuschauer begrüßen dürfen“, sagte der Kölner Finanzboss. „Mindestens 25 Prozent sollten doch in einem ersten Öffnungsschritt möglich sein“, hatte Wehrle gefordert.