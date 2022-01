Transfer bestätigt : Bright Arrey-Mbi wechselt zum 1. FC Köln

Wie bereits erwartet wechselt Bright Arrey-Mbi vom FC Bayern München zum 1. FC Köln. Der Innenverteidiger wird anderthalb Jahre an den FC ausgeliehen. Das gab der Verein am Mittag bekannt.

Schon am Sonntagnachmittag bahnte sich der Transfer an, nun ist er offiziell: Bright Arrey-Mbi verstärkt den 1. FC Köln. Der 18-Jährige wird vom FC Bayern an den FC ausgeliehen. Arrey-Mbi hatte am Morgen seinen Gesundheitscheck absolviert und anschließend im Geißbockheim den Vertrag unterschrieben. Der U19-Nationalspieler wird bis zum Sommer 2023 in Köln bleiben, dafür hatte er extra seinen Vertrag bei den Bayern verlängert. Wie der „Kicker“ berichtet, bezahlt der FC eine geringe Ablösesumme für den Innenverteidiger. Diese hänge demnach aber stark von seinen Einsätzen für Köln ab. Je öfter Arrey-Mbi für den FC spielt, umso geringer fällt die Summe aus. „Bright ist ein junger, hochtalentierter und physisch starker Spieler mit einer guten fußballerischen Ausbildung. Wir haben ihn verpflichtet, weil wir ihm zutrauen auf der Innenverteidiger-Position für weiteren Konkurrenzkampf zu sorgen und uns sofort weiter zu helfen“, sagte Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielerabteilung.

Der Innenverteidiger wurde 2003 in Kaarst geboren und zog im Alter von elf Jahren mit seiner Mutter nach England. Dort spielte in der Jugend unter anderem für Norwich City und den FC Chelsea. Nach Testspielen für Leicester City, West Ham United und die Wolverhampton Wanderers wechselte Arrey-Mbi 2019 in die Jugendabteilung des FC Bayern München. Bereits mit 16 Jahren gab er sein Debüt für die U21. 2016 spielte der Abwehrmann noch für die U15 von England, seit 2018 hat er aber sämtliche deutsche Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen. Am 1. Dezember 2020 gab Arrey-Mbi sein Debüt für die Profis des Rekordmeisters gegen Atletico Madrid und wurde zum jüngsten Spieler, der bis dahin in der Champions League für die Bayern aufgelaufen war. „Ich freue mich auf meine neue Herausforderung in Köln. Die Verantwortlichen haben mir einen Weg aufgezeigt, an den ich glaube und der sich für mich richtig anfühlt. Deshalb wollte ich das unbedingt machen“, sagt Arrey-Mbi. „Ich möchte die Chance beim FC nutzen, mich unter Steffen Baumgart weiterzuentwickeln und in dieser Zeit im Profi-Bereich zu etablieren.“