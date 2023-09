FC verliert 0:2 gegen Stuttgart Fünfte Niederlage im sechsten Spiel – der 1. FC Köln steckt tief in der Krise

Den Weg zur Leichtigkeit, das wurde in den vergangenen Wochen recht deutlich, hat der 1. FC Köln noch nicht gefunden. Zu kompliziert war die Lage vor der Partie gegen den VfB Stuttgart am Samstagnachmittag. Und während sich die Kölner zuletzt mühten, die Last der sportlichen Krise abzuschütteln, schien beim Gegner aus dem Ländle irgendwie alles von allein zu funktionieren. Auch bei ihrem Stürmer Serhou Guirassy, der mit einer Leichtigkeit, Ungeniertheit und Ausgelassenheit Tore zu erzielen scheint, wie andere an einem Samstagabend ein Tänzchen unter der Discokugel wagen. Zehn Treffer in fünf Spielen hatte der Stürmer vor der Partie gegen seinen Ex-Club, der es bis dato auf ganze vier insgesamt brachte, bereits erzielt. Der Respekt, gar die Furcht vor ihm war deutlich zu spüren im Kölner Lager vor seiner Rückkehr nach Müngersdorf.