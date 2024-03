Fußball-Bundesliga 1. FC Köln spielt 1:1 gegen Augsburg

Die Geißböcke waren angezählt und benötigten dringend ein „Hallo wach“, um in dieser Partie Fuß zu fassen. Das kam, weil Augsburg trotz der Führung weiter hoch und riskant mit fünf Spielern presste. Als der FC sich einmal befreien konnte, spielte Florian Kainz von links einen direkten Pass volley in die entblößte Hälfte der Hausherren. Sargis Adamyan sprintete mit dem Ball bis in den Augsburger Strafraum und bediente im perfekten Moment den mitgelaufenen Davie Selke. Der FC-Torjäger musste für das 1:1 und seinen sechsten Saisontreffer nur noch den Fuß hinhalten (33.). Eine Szene, die bewies, was an diesem Ostersonntag mit etwas Mut möglich war.