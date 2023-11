Fußball-Bundesliga Der 1. FC Köln verliert knapp gegen die Bayern

Gegen den FC Bayern, so verhält es sich in den allermeisten Fällen, ist die Besetzung vor allem einer Position von immenser Bedeutung: die des Torhüters. Was diese beim 1. FC Köln betrifft, muss sich niemand Sorgen machen, der dem Club zugetan ist. Nicht nur die jüngste Bundesliga-Partie des FC in Bochum hat verdeutlicht, dass Marvin Schwäbe in diesem beruflichen Handwerk überdurchschnittliche Fähigkeiten vorzuweisen hat. Selbst wenn sich sein Trainer Steffen Baumgart in der Regel standhaft weigert, Urteile über einzelne Leistungen zu fällen, für den 28-Jährigen hielt er in dieser Woche ein Lob für angebracht. „Marvin bewahrt immer die Ruhe und das zeichnet ihn aus“, äußerte also Baumgart. „Er ist ständig in der Entwicklung und kann damit auch die Mannschaft weiterentwickeln.“