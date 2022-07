Conference League​: Der FC ist im europäischen Wettbewerb gesetzt​

Köln Nach den Spielen der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League am Donnerstagabend steht fest, dass es der 1. FC Köln auf die Setzliste des Wettbewerbs geschafft hat. Damit erhält die Mannschaft einen nicht unbedeutenden Vorteil bei der Auslosung der Gegner.

Am Dienstagnachmittag (14 Uhr) wird es für die Fans des 1. FC Köln das erste Mal spannend, wenn der Gegner der zwei Playoff-Spiele am 18. und 25. August ausgelost wird. Nach den Rückrundenspielen der zweiten Qualifikationsrunde am Donnerstagabend ist nun eine Vorentscheidung gefallen. „Wir nehmen es, wie es kommt“, hatte FC-Trainer Steffen Baumgart noch auf der Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag gesagt. Am Abend dann die positive Nachricht für alle FC-Fans. Durch das Ausscheiden von mindestens drei besserplatzierten Teams hat es der FC auf die Setzliste geschafft. Das bedeutet, dass die Kölner am Dienstag mit den Topteams wie dem VC Villarreal im ersten Lostopf landen und damit den leistungstechnisch stärkeren Gegnern erst einmal aus dem Weg gehen können. Im zweiten Lostopf befinden sich dementsprechend die in der Koeffizient-Wertung schlechter platzierten Mannschaften.