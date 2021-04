Abstiegskampf : Dank Ondrej Duda lebt die Hoffnung des FC

Köln Mit zwei Traumtoren avancierte FC-Profi Ondrej Duda zum Matchwinner des 1. FC Köln gegen Augsburg und zu einem weiteren Hoffnungsträger im Abstiegskampf.

Wirklich glauben wollte es Ondrej Duda offenbar selbst nicht so recht. Der Slowake rutschte am Freitagabend auf den Knien über den Rasen des Augsburger Stadions, die Hände ausgebreitet, ungläubiger Blick. Der Kölner Mittelfeldspieler hatte soeben mit einem technisch perfekten Linksschuss die Flanke von Ellyes Skhiri direkt verwertet. Friedhelm Funkel sprach nach dem Volleyschuss unter das Lattenkreuz sogar von dem Tor des Monats. Als Duda gut 20 Minuten später sogar noch das 3:0 erzielte, avancierte der 26-Jährige bereits zum Matchwinner und Hoffnungsträger für den Abstiegskampf.

FC holt sechs Punkte aus drei Spielen

„Es war klar, dass Augsburg mit viel Druck kommen würde. Wir hatten das angesprochen, dass wir so weitermachen wollten“, sagte Marius Wolf. „Das ist uns leider nicht so gelungen.“ So verkürzte der noch vor der Hablzeit eingewechselte Robert Gumny auf 1:3, bevor Ruben Vargas nach einer guten Stunde den Anschlusstreffer erzielte. Köln zitterte. Und zwar gewaltig. Gumny überwand Torhüter Timo Horn mit einem Kopfball, den Mittelfeldspieler Skhiri mit dem Kopf von der Linie holte. Entlastung fand kaum noch statt. „Das war ja eigentlich typisch für uns“, sagte Duda. „Von der zweiten Halbzeit können wir nur lernen. So etwas darf uns nicht passieren. Ich weiß auch nicht, warum wir so nervös waren.“