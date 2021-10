Gegnercheck : Darauf muss sich der 1. FC Köln gegen Stuttgart einstellen

Analyse Köln Auf den ersten Blick gibt es viele Parallelen zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln. Doch ein großer Unterschied könnte am Abend spielentscheidend sein. Der Gegnercheck.

Die Mannschaft des VfB Stuttgart feierte das Unentschieden wie einen Sieg. Der 18-jährige Wahid Faghir bescherte den Schwaben mit seinem Tor in der Nachspielzeit ein glückliches Remis gegen Union Berlin und bewahrte dem Corona-gebeutelten VfB damit die Serie von nun fünf Spielen ohne Niederlage. „Es ist ein großer Vorteil von uns, dass wir Marschieren bis zum Schluss“, sagt VfB-Trainer Matarazzo am Dienstag. „Das Teamgefühl ist vorhanden, dass man bis zum letzten Moment füreinander, miteinander kämpft.“ Es ist eine von vielen Parallelen, die den VfB Stuttgart mit dem kommenden Pokalgegner aus Köln zu verbinden scheint.

Möglicherweise ahnt FC-Trainer Steffen Baumgart, dass der Last-Minute-Treffer gegen Union dem Wir-Gefühl der Bad Cannstatter einen weiteren Schwung gegeben hat. „Wir haben in den letzten beiden Spielen auch gesehen, was uns in Schwierigkeiten bringen kann. Und genau in den Situationen ist Stuttgart stark“, so der Baumgart über den umschaltstarken Gegner.