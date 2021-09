Verdienst des Trainers : Darum ist die Mannschaft des 1. FC Köln so intakt

Darum ist die Mannschaft des 1. FC Köln so intakt

Analyse Köln Der FC zeigt nicht nur sportlich zurzeit eine beeindruckende Leistung. Auch innerhalb der Mannschaft scheint es zu stimmen. Auch Dank des Trainers.

Es war noch keine halbe Stunde in der Begegnung des 1. FC Köln gegen RB Leipzig absolviert, da bereitete Rafael Czichos schon seinen Abgang vor. Während RB-Angreifer André Silva behandelt wurde, schlich Czichos zum Kölner Trainer und flüsterte ihm mit vorgehaltener Hand etwas ins Ohr. Steffen Baumgart nickte, schaute sich kurz um und beorderte Jorge Meré zum Warmlaufen. Czichos schlich wieder Richtung Silva, den er nur wenige Minuten zuvor mit einem hohen Bein zu Fall gebracht hatte. Dem Kölner Innenverteidiger drohte schon zu diesem Zeitpunkt die Gelb-Rote Karte. Natürlich wusste er das, doch nicht jeder Spieler hätte deswegen direkt auf Spielzeit verzichtet. Zwei Minuten später verließ der 31-Jährige den Platz, Meré wurde eingewechselt. „Die Situation war ja klar, wir haben alle gesehen, dass er auf der Kippe stand“, so Baumgart. Köln spielte die Begegnung mit elf Mann zu Ende.

Der spanische Einwechselspieler setzte sich umgehend mit zwei starken Zweikämpfen in Szene. „Ich glaube schon, dass Jorge ein bisschen enttäuscht war, dass er nicht von Anfang an gespielt hat“, sagte der Trainer. „Super, dass er gleich im Spiel war und gleich für Stabilität gesorgt hat.“ In der Tat überraschte der Coach mit seiner Startelf. Luca Kilian, der gegen Bochum für Meré eingewechselt worden war und eine starke Halbzeit gespielt hatte, erhielt den Vorzug vor Meré. Der Spanier gewann im Duell gegen Leipzig dann aber mehr als die Häfte seiner Zweikämpfe und brachte 95 Prozent seiner Pässe beim Mitspieler unter. Von Frust, Enttäuschung oder Lustlosigkeit fehlte zumindest auf dem Platz jede Spur. Dafür zeigte die Leistung, wie intakt die Mannschaft ist.