„Es wird ein sehr enges Spiel“ : Darum ist Mainz am Schicksal des 1. FC Köln beteiligt

Mark Uth (l.) trifft mit dem 1. FC Köln am Sonntag auf die siebtplatzierten Mainzer. Foto: dpa/Lars Baron

Köln Vor gut sieben Monaten trafen der 1. FC Köln und der FSV Mainz zuletzt aufeinander. Damals verlor der FC 2:3. Der damalige Trainer Markus Gisdol musste gehen und ebnete Steffen Baumgart und dem attraktiven Offensivfußball den Weg.

FC-Trainer Steffen Baumgart ist kein Freund gedroschener Phrasen. „Schicksalsspiel“ ist vermutlich ein Wort, mit dem der 49-Jährige nicht so wirklich viel anfangen kann. Aktuell muss sich der Kölner mit dem Begriff ja auch nicht wirklich auseinandersetzen, zumindest nicht sportlich. Da läuft es für ihn rund, Sorgen um seine Zukunft muss sich der Coach aktuell nicht machen. Obwohl es am Sonntagabend in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz (17.30 Uhr, Dazn) geht.

Vor sieben Monaten sah die Situation in Köln anders aus. Anfang April, an einem verregneten Sonntagabend, stand für den FC ebenfalls die Begegnung gegen Mainz auf dem Spielplan. Für die Kölner, allen voran aber für den damaligen Coach Markus Gisdol, war es aber eben doch eins: ein Schicksalsspiel – das x-te. Der Club stand mit dem Rücken zur Wand, mitten im Abstiegskampf, die Konkurrenz hatte überraschend gepunktet. Gegen die Mainzer musste ein Heimsieg her. Gisdol drohte einmal mehr das Aus. Wie schon die ganze Spielzeit, rief der FC seine besten Leistungen unter Druck ab, dominierte die Gäste, unterlag aber durch einen Last-Minute-Treffer 2:3. Gisdol musste gehen – sein Schicksal beim FC? Besiegelt.

Und damit kommt Baumgart wieder ins Spiel. Möglicherweise stünde der gebürtige Rostocker heute bei einem Zweitligisten aus Hamburg oder auf Schalke unter Vertrag, wenn der FC das Duell gegen Mainz verdient gewonnen hätte. Gisdol hätte in Köln wohl eine weitere Gnadenfrist bekommen. Stattdessen übernahm Friedhelm Funkel. Dieser rettete die Geißböcke vor dem Abstieg und ebnete gleich mehrere Wege: Baumgart den Weg zum FC, dem FC den Weg zu einem attraktiven Fußball und den Kölner Anhängern ein ganz anderes Selbstverständnis für ihren Verein. „Wir haben ein anders Gesicht, wir spielen einen anderen Fußball. Ich sehe sehr viel positiv“, sagt Baumgart, der nahezu mit dem gleichen Personal aufwartet wie Gisdol vor sieben Monaten. Außer Marius Wolf stehen sämtliche Spieler von damals noch im Kölner Kader, sechs von ihnen kann man guten Herzens zum Stammpersonal zählen.

Das Gesicht der Geißböcke hat sich dennoch verändert, das der Ausrichtung. Statt destruktivem Defensivfußball begeisternder Offensivfußball. Eine Ausrichtung, die der des kommenden Gegners ähnelt. Auch der FSV Mainz hat unter Trainer Bo Svensson sein Gesicht verändert. Der Abstiegskandidat der vergangenen Saison belegt aktuell den siebten Tabellenplatz. „Wenn man Mainz vor dem Trainerwechsel beobachtet hat, hatte man schon den Eindruck, dass da einiges nicht rund gelaufen ist. Mit dem Trainerwechsel und dem in der sportlichen Leitung treten sie ganz anders auf“, sagt Baumgart. Und der Wechsel begann wenige Wochen nach dem jüngsten FC-Sieg (1:0) über Mainz im vergangenen Dezember. Ende des Jahres übernahm Christian Heidel den FSV als sportlicher Leiter, zu Jahresbeginn wurde Svensson als Trainer verpflichtet. „Bo hat es geschafft, aus dieser Mannschaft eine absolute Einheit zu machen“, sagt Baumgart und erwartet ein „sehr enges Spiel“.

Trotz allem Respekt vor Gegner und gegnerischem Trainer will der Kölner Coach nur auf sein Team schauen. „Du kannst Mainz am besten packen, wenn du bei dir bleibst“, sagt der 49-Jährige. „Wir fahren da hin, um drei Punkte zu holen. Wir werden den Weg, den wir eingeschlagen haben, weitergehen.“ Und der sieht eben Offensivfußball vor.

Personell steht dem FC zum ersten Mal in dieser Spielzeit der komplette Kader zur Verfügung. „Das ist das, was sich ein Trainer wünscht. Oder vielleicht auch nicht, weil dann Entscheidungen getroffen werden müssen, die den Kader betreffen.“ Eine Entscheidung ist bereits gefallen. Ellyes Skhiri steht zwar wieder im Kader, der Tunesier wird nach seiner langen Verletzung aber nicht in der Startelf auflaufen. „Wir müssen da mal die Kirche im Dorf lassen. Der Junge hat seit sechs Wochen nicht mit der Mannschaft trainiert“, sagt Baumgart, der den Mittelfeldakteur aber als Einwechsel-Option sieht. Timo Horn wird dagegen sein 200. Bundesliga-Spiel für den FC bestreiten. „Ich bin absolut zufrieden mit ihm. Nicht nur auf dem Platz“, sagt Baumgart.