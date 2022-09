FC startet in die BVB-Vorbereitung : Darum ist Matthias Köbbing plötzlich die Nummer Zwei

Köln Mit Timo Horn und Jonas Urbig sind beim 1. FC Köln derzeit zwei Torhüter angeschlagen. Am achten Bundesligaspieltag am kommenden Wochenende dürfte somit der vierte Keeper Matthias Köbbing auf der Bank der Kölner Platz nehmen.

Während das Torhüter-Duo also aller Voraussicht nach am kommenden achten Spieltag gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr, Sky) fehlen wird, dürfte der eigentliche vierte Schlussmann der Kölner Matthias Köbbing direkt hinter Stammkeeper Marvin Schwäbe in den Kader am Wochenende rücken. Das Spiel gegen den BVB wäre seine erste Kaderbesetzung in der angelaufenen Bundesligasaison. Bisher nahm der 25-Jährige lediglich im Rückspiel gegen Fehérvár in der Conference League auf der Bank Platz. Nachdem der gebürtige Koblenzer von 2019 bis 2020 beim FC 08 Homburg unter Vertrag stand und dort lediglich drei Spiele im Saarland-Pokal und eine Partie in der Landesliga absolvierte, stieß er im März zu den Profis dazu. Unter Torwarttrainer Uwe Gospodarek machte der 25-Jährige seine Sache als „Trainingstorwart“ laut des Clubs bisher gut. Mit dem voraussichtlichen Ausfall von Horn und Urbig steht „Köbbes“ einem möglichen Einsatz im FC-Trikot so nah wie noch nie. Sollte Stammtorhüter Schwäbe in dieser Woche jedoch wie gewohnt trainieren, ist an dem 27-Jährigen erstmal kein Vorbeikommen. Dennoch dürfte sich der 1,96 Meter große Keeper freuen, zum ersten Mal als Zweitbesetzung auf der Bank zu sitzen.