Man of the Match : Darum ist Rafael Czichos unser FC-Spieler des Spiels

Köln Rafael Czichos leitete mit einem starken Pass die Kölner Führung gegen Arminia Bielefeld ein - seine erste Torbeteiligung in dieser Saison. Nicht nur deswegen unser Man of the Match.

Die 17. Minute im Spiel zwischen Arminia Bielefeld und dem 1. FC Köln war am vergangenen Samstag bezeichnend. Im Stile eines Spielmachers nahm Rafael Czichos einen Ball von Luca Kilian auf und leitete ihn mit einer geschickten Bewegung auf Salih Özcan weiter. Der gebürtige Kölner traf zur FC-Führung. Während es für Özcan der zweite Saisontreffer innerhalb weniger Wochen war, bedeutete Czichos’ Vorlage die erste Torbeteiligung in dieser Spielzeit. Allerdings gehört es auch auch nicht zu den primären Aufgaben des Abwehrchefs, seinen Mitspielern die Tore aufzulegen. Und doch: Dieser Moment in der 17. Spielminute, das geschickte Weiterleiten auf Özcan, war eine der kreativsten Aktionen sämtlicher Kölner Profis gegen die Ostwestfalen.

Vor allem, weil in der Offensive beim FC wenig zusammenlief. Ondrej Duda, der eigentliche Kreativposten der Kölner, spielte einmal mehr weit unter seinen Möglichkeiten. Anthony Modeste fand nie so recht ins Spiel und auch Dejan Ljubicic und Ellyes Skhiri erwischten keine guten Tage. „Der Trainer hat in der Kabine das angesprochen, was am Ende auch haupttragend für den Ausgang war“, sagte Czichos. „Dass wir die Zweikämpfe nicht gewonnen haben. Dass Bielefeld immer einen Schritt schneller war und uns mehr oder weniger in den Zweikämpfen aufgefressen und das Spiel so an sich gezogen hat.“ Und so stand die Defensive im Fokus und konnte sich wie Czichos auszeichnen.

Czichos mit guten Zweikampf- und Passwerten

Denn der Kölner Abwehrchef, dessen Einsatz am Fraitag noch auf der Kippe gestanden hatte, zeigte nicht nur bei der Kölner Führung seine Qualitäten. Czichos gewann 20 seiner 28 Zweikämpfe, mit 72 Prozent einer der besten Akteure der Partie. Er war omnipräsent, überzeugte mit seinem sTellungsspiel und setzte Özcan später noch einmal gut in Szene.