„Du hast ihn mir nicht gegeben“ : Darum wechselte der BVB-Joker nicht zum 1. FC Köln

Köln Mit seinem Treffer zum 2:0 sorgte BVB-Angreifer Steffen Tigges gegen den 1. FC Köln für die Entscheidung. Beinahe wäre er im Sommer in Köln gelandet.

Fünf Minuten stand er gegen den 1. FC Köln auf dem Platz, da ging ein Traum in Erfüllung. Julian Brandt schlug eine Ecke in den Strafraum, Steffen Tigges hatte gegen Jan Thielmann im Kopfball-Duell keine Probleme. Der Stürmer traf ins Netz. Dortmund führte 2:0. Es sei doch der Traum eines jeden Kindes, einmal ein Bundesligator zu erzielen, sagte der Dortmunder Angreifer nach seinem Premierentreffer in der deutschen Eliteklasse und: „Ich kriege das Strahlen heute nicht mehr aus dem Gesicht.“ Dabei hat nicht viel gefehlt und Tigges hätte für den 1. FC Köln treffen und strahlen dürfen.

Im Sommer hatten die Kölner Verantwortlichen in ihrem Kader noch zwei Baustellen ausgemacht. Eine in der Defensive, die andere aufgrund der Erfahrungen der Vorsaison im Angriff. Sebastian Andersson hatte kaum gespielt, war verletzt, angeschlagen, nicht fit. Auch mit Anthony Modeste konnten die Kölner nach anhaltendem Formtief und zahlreichen Verletzungen nicht zwingend rechnen. Die fieberhafte Suche nach einem Angreifer, der in das Spielsystem von Steffen Baumgart passte und zudem auch noch erschwinglich war, begann.

In den Fokus geriet eben jener Steffen Tigges. „Baumi hat mich im Sommer angerufen. Der findet den auch gut, der wollte ihn gerne haben“, sagte BVB-Coach Marco Rose auf der Pressekonferenz nach dem Spiel am Samstag. „Du hast ihn mir nicht gegeben“, antwortete Baumgart seinem Kumpel. Und das ist kein Wunder. Tigges führte die Dortmunder Zeitvertretung in der vergangenen Spielzeit mit 22 Treffern und 15 Torvorlagen in die 3. Liga. Der FC hätte den großen Stürmer im Sommer gerne geliehen. Die „Bild“ gab an, dass sich das Jahresgehalt des Angreifers auf 400 000 Euro beziffert.