Taktikanalyse : Das erwartet den 1. FC Köln gegen Union Berlin

Analyse Köln Am Sonntag empfängt der 1. FC Köln Union Berlin im Kölner Stadion. Den FC erwartet eine schwere Aufgabe. Eine Analyse.

Zehn Ligaspiele, 16 Punkte, der sechste Tabellenplatz – die Bilanz von Union Berlin kann sich in dieser Saison bislang sehen lassen. Zumal die Eisernen neben dem Liga-Alltag auch noch im DFB-Pokal und der Conference-League unterwegs sind. Wie bereits in der Vorsaison spielt Union eine gute Rolle. Die Betonung liegt auf „spielt“. Denn Union hat sich gerade im Spielerischen noch einmal zur Vorsaison weiterentwickelt. Vor allem beim erzwungenen Ballgewinn. „Sie haben extrem gute Umschaltspieler“, weiß auch Steffen Baumgart. Bei Ballgewinn sucht Union oft den tiefen Ball auf die Außen, dann geht es per Flanke in die Box. In der Statistik der Flanken aus dem Spiel heraus liegt Union Berlin mit 111 auf Platz vier. Der FC führt die Statistik mit 159 Flanken an. Oft werden die Flanken von der rechten Seite geschlagen.