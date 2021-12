Taktische Analyse nach 1:1 : Das lief beim 1. FC Köln gut, das schlecht

Analyse Köln Gegen den Abstiegskandidaten Arminia Bielefeld kam der FC nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Das hatte verschiedene Gründe. Eine taktische Analyse.

Auch im siebten Anlauf hat es der 1. FC Köln nicht geschafft, ein Auswärtsspiel in dieser Saison zu gewinnen. Und auch die Negativserie von keinem Spiel ohne Gegentor hat nach dem 1:1 gegen Bielefeld weiterhin Bestand. Dabei war die Ausgangsposition gegen die Arminia aus Bielefeld keine schlechte. Die Ostwestfalen haben ihrerseits in dieser Saison noch kein Heimspiel gewonnen, standen vor der Partie mit neun Treffern auf dem Haben-Konto. Kein anderes Team ist bislang in der Offensive harmloser. Doch auch gegen den Tabellenvorletzten sind beide Serien nicht gerissen.

„Ich sehe uns noch nicht so stark, um mit einem Selbstverständnis nach Bielefeld fahren, dass man dort gewinnt“, hatte FC-Trainer Steffen Baumgart vor der Partie gesagt. Nachdem Spiel gab der Trainer zu: „Wir waren heute nicht so gut, wie wir es hätten sein müssen, um mehr mitzunehmen.“ Denn Bielefeld reichte eine solide Leistung, um gegen den FC einen Punkt zu holen. Die Arminia war sogar einem Sieg deutlich näher als der FC. Dabei kam die taktische Marschroute der Ostwestfalen alles andere als überraschend. Bielefeld spielte wie erwartet viele lange Bälle, die meisten auf Fabian Klos. Der Arminen-Stürmer ist bekanntermaßen der Kopfball-Spieler der Liga. Kein anderer Akteur gewinnt mehr Kopfbälle. Als Wandspieler legt er die Bälle auf das nachrückende Mittelfeld ab. So konnte vor allem Patrick Wimmer immer wieder durchstoßen und für gefährliche Angriffe sorgen.

FC verliert entscheidenden Zweikämpfe

Auch Klos selbst wurde dann wieder gesucht. Der Topscorer der Arminen hätte eigentlich im eins gegen eins schon frühzeitig den Ausgleich erzielen müssen. Überhaupt waren es vor allem die mangelnde Chancenverwertung sowie die schlampigen Pässe im Schlussdrittel, die Bielefeld den Sieg kosteten. Jeder dritte Pass der Ostwestfalen landete bei den Kölnern. Für Köln eigentlich die Gelegenheit, durch schnelles Umschaltspiel selbst für Gefahr zu sorgen. Doch der FC war im Mittelfeld nicht griffig genug, verlor entscheidende Zweikämpfe und fand so gar nicht erst richtig ins Spiel.

Zwar hatten die Kölner erwartungsgemäß mehr Ballbesitz und vier von fünf Pässen fanden auch den Weg zum Mitspieler, für ernsthafte Gefahr sorgten die Kölner aber nur selten. Im zentralen Mittelfeld war die Kölner Offensive ideenlos, es fehlte der kreative Moment. Bezeichnend, dass ausgerechnet Abwehrchef Rafael Czichos die Kölner Führung durch Salih Özcan einleitete. Auch über die Flügel gelang dem FC nicht viel. Der Ausfall von Jonas Hector machte sich vor allem im Offensivspiel bemerkbar. Denn für Hector rückte Benno Schmitz auf die linke Seite. In der Defensive stand der etatmäßige Rechtsaußen sicher, rettete den FC in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die knappe Führung, in der Vorwärtsbewegung fand Schmitz so gut wie gar nicht statt. Auch Florian Kainz profitierte nicht gerade von dem Positionswechsel. Der Österreicher blieb erstaunlich blass.

Nur die Defensive überzeugt

Auf der rechten Seite erwischte Kingsley Schindler einen schlechten Tag. Auch der 28-Jährige schaltete sich nicht gewinnbringend in die Kölner Angriffe ein. Da auch Dejan Ljubicic nach wie vor seine Probleme mit der rechten Seite hat, entwickelte der FC trotz 16 Flanken über die Außen keine Gefahr. Auch das hohe Anlaufen wollte nicht so gut funktionieren, wie noch gegen Gladbach. So kam der FC letztlich nur auf neun Torabschlüsse, Bielefeld auf 19.