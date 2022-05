Modus, Gegner, Statistik : Das müssen FC-Fans zur Pokal-Auslosung wissen

Köln Mit der Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals gibt es am Sonntag den ersten kleinen Vorgeschmack auf die kommende Saison. Auch für den 1. FC Köln stellen sich somit die ersten Weichen.

FC-Trainer Steffen Baumgart hat diesen einen auf seinen Job bezogenen Traum. Ein realistischer, getreu Baumgarts Art. Der 50-Jährige will einmal als Trainer an der Seitenlinie im Berliner Olympia Stadion stehen. In Ligaspielen hat er das schon. Mehrfach. Erfolgreich. Der Traum bezieht sich jedoch auf das Pokal-Endspiel. „Ich durfte ein paar Mal als Zuschauer beim Finale in Berlin dabei sein. Das ist ein Traum von mir, mal dort zu stehen“, sagte der Kölner Trainer in der vergangenen Spielzeit vor dem Pokal-Achtelfinale gegen den Hamburger SV. Gegen den Zweitligisten witterte Baumgart die große Chance, in die Runde der letzten Acht einzuziehen.

In Gedanken war das Endspiel in Berlin für den einen oder anderen FC-Anhänger zum Greifen nah. Doch gegen den HSV folgte das unglückliche Aus. Auch, wenn Baumgart die Kritik nicht nachvollziehen konnte, musste sich der Coach die Frage gefallen lassen, warum er mit einer B-Elf auflief. In dieser Saison hat Köln die Chance, das besser zu machen. Und doch wird Baumgart der vergangenen Pokal-Saison etwas Gutes abgewinnen können. Durch die beiden Pokalfinalisten Leipzig und Freiburg stand für den FC relativ früh fest, dass er in der Conference League starten würde. Neues Spiel, neues Glück. Die neue Pokalsaison beginnt am Sonntagabend mit der Auslosung.

Wer überträgt die Auslosung des DFB-Pokals?

Am Sonntag wird im Rahmen der Sportschau (19.15 Uhr, ARD) die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost.

Wer lost die erste Runde des DFB-Pokals aus?

Eigentlich sollte DFB-Präsident Bernd Neuendorf die Glücksfee gemeinsam mit Kevin Großkreutz, Weltmeister von 2014, spielen. Der Bonner ist allerdings positiv auf das Corona-Virus getestet worden Nun werden Vize-Präsident Peter Frymuth und Großkreutz die Auslosung übernehmen.

Auf welche Teams kann der FC in der 1. Runde treffen?

64 Mannschaften nehmen an der 1. Runde des DFB-Pokals teil. Die 36 Teams der 1. und 2. Bundesliga sowie die vier besten Drittliga-Mannschaften der Vorsaison sind direkt für die 1. Hauptrunde gesetzt. Dazu gesellen sich 24 weitere Mannschaften, die sich über die jeweiligen Landesverbände qualifizieren. Die 64 Mannschaften werden in zwei Lostöpfe aufgeteilt, aus denen die Paarungen gezogen werden. In Lostopf 1 befinden sich die 18 Erstligisten sowie die 14 bestplatzierten Zweitligisten. Im (aus Kölner Sicht) schlechtesten Fall kann der FC also in der 1. Runde auf einen Zweitligisten treffen. Das wären Jahn Regensburg, der 1. FC Magdeburg, Eintracht Braunschweig oder der 1. FC Kaiserslautern. Aus dem Verband Mittelrhein hat sich Drittligist Viktoria Köln qualifiziert. Es könnte also ein Stadtderby in der 1. Runde geben. Es befinden sich aber auch einige Fünftligisten wie der FV Engers aus Neuwied-Engers.

Wann werden die Spiele des DFB-Pokals ausgetragen?

Die 1. Hauptrunde wird vom 29. Juli bis 1. August sowie am 30. und 31. August (Partien der beiden Super-Cup-Teilnehmer RB Leipzig und Bayern München) ausgetragen. Die 2. Hauptrunde folgt dann am 18. und 19. Oktober. Aufgrund der Fußball-WM folgen die weiteren Runden im kommenden Jahr. Die Achtelfinalspiele finden am 31. Januar und 1., 7. und 8. Februar statt. Die Viertelfinale folgen am 4. und 5. April, die Halbfinale am 2. und 3. Mai. Das Finale findet am 3. Juni statt.

Was gibt es für die Vereine im DFB-Pokal zu verdienen?

Im vergangenen Jahr erhielten die Teilnehmer der 1. Hauptrunde jeweils 128 757 Euro. Die Prämie verdoppelt sich in der jeweils nächsten Runde. Im Viertelfinale winkt also schon eine Prämie von über einer Million Euro, im Halbfinale mehr als zwei Millionen. Dazu kommen im Idealfall, also wenn die Corona-Pandemie ist zulässt, Zuschauereinnahmen. Diese teilen sich die Vereine zu jeweils 40 Prozent mit dem DFB. Allerdings gilt ab diesem Jahr ein neuer Fernseh-Vertrag, der die Prämien um bis zu 20 Prozent anhebt.

