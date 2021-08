Wer überträgt das Köln-Spiel? : Das müssen Sie über das Spiel des 1. FC Köln wissen

Köln Am Sonntag ist der 1. FC Köln zu Gast bei Bayern München. Doch wer überträgt das Spiel? Wie viele Zuschauer sind erlaubt? Wie ist die Bilanz gegen München? Wir haben die wichtigsten Informationen gesammelt.

Wie in der Vorsaison gibt es auch in dieser Spielzeit wieder einige wenige Spiele im Free-TV. Diese werden in dieser Saison von Sat1 übertragen. Die meisten Spiele überträgt weiterhin Sky. Darunter fallen die Samstags-Spiele. Die Partien am Freitagabend sowie am Sonntag überträgt der Streaming-Dienst Dazn. Die Begegnung der Kölner in München wird also auf Dazn laufen. Zusammenfassungen der Spiele laufen wie gewohnt in der ARD, dem WDR und im ZDF sowie Sonntagmorgens auf Sport1.