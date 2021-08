Wer überträgt das Köln-Spiel? : Das müssen Sie über das Spiel des 1. FC Köln wissen

Köln Am Samstag empfängt der 1. FC Köln den VfL Bochum. Doch wer überträgt das Spiel? Wie viele Zuschauer sind erlaubt? Wie ist die Bilanz gegen den VfL? Wir haben die wichtigsten Informationen gesammelt.

Am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga erwartet der 1. FC Köln den VfL Bochum im eigenen Stadion. Nach der knappen Niederlage gegen die Bayern am vergangenen Wochenende, will der FC gegen den Aufsteiger nachlegen.

Wer überträgt die Begegnung des 1. FC Köln gegen Bochum?

Wie in der Vorsaison gibt es auch in dieser Spielzeit wieder einige wenige Spiele im Free-TV. Diese werden in dieser Saison von Sat1 übertragen. Die meisten Spiele überträgt weiterhin Sky. Darunter fallen die Samstags-Spiele. Die Partien am Freitagabend sowie am Sonntag überträgt der Streaming-Dienst Dazn. Die Begegnung der Kölner gegen Bochum wird also auf Sky laufen. Zusammenfassungen der Spiele laufen wie gewohnt in der ARD, dem WDR und im ZDF sowie Sonntagmorgens auf Sport1.

Wie viele Zuschauer sind am Samstag in Köln zugelassen?

Aktuell dürfen die Vereine 50 Prozent der Gesamtkapazität zulassen, aber maximal 25 000 Zuschauer. So auch in Köln. Ab dem Heimspiel gegen Bochum will Köln nur noch Genesene und Geimpfte ins Stadion lassen. Ausgenommen sind Schüler und Kinder sowie Menschen, die „impfunfähig“ sind. Aktuell erhalten allerdings zum Großteil nur Dauerkartenbesitzer Einlass. Die Tickets für weitere Mitglieder waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Wie ist die Bilanz der Kölner gegen Bochum?

Die Bilanz gegen den VfL Bochum spricht deutlich für den 1. FC Köln, der von insgesamt 71 Pflichtspielen 41 für sich entschied und 14 verlor. Dazu gab es 16 Unentschieden bei einem Torverhältnis von 132:76 für die Kölner. Die vergangenen sechs Begegnungen fanden allesamt in der 2. Liga statt; drei Partien davon gewann der FC, drei der VfL. In der bislang letzten Partie in der Bundesliga setzten sich die Geißböcke im April 2010 durch zwei Treffer von Zoran Tosic mit 2:0 durch. In der Bundesliga gab es insgesamt 32 Siege für den FC (bei elf Niederlagen und 15 Remis); in der 2. Liga fällt die Bilanz ebenfalls mit fünf Siegen bei drei Niederlagen für die Kölner aus.

Wie ist das Verkehrsaufkommen?

Der FC rät den Fans mit dem PKW, Fahrrad oder zu Fuß anzureisen. Bei der Anreise im ÖPNV ist auf den Mindestabstand und die Maskenpflicht zu achten. Teile der A61 und der A1 sind weiterhin gesperrt.

Gelten weitere Corona-Regeln im Kölner Stadion?