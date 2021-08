Wer überträgt das Köln-Spiel? : Das müssen Sie über das Spiel des 1. FC Köln wissen

Köln Am Sonntag startet auch der 1. FC Köln in die neue Saison. Der FC empfängt Hertha BSC. Doch wer überträgt das Spiel? Wie viele Zuschauer sind erlaubt? Wie ist die Bilanz gegen Berlin? Wir haben die wichtigsten Informationen gesammelt.

Mit der Begegnung gegen Hertha BSC startet auch der 1. FC Köln am Sonntag in die neue Bundesliga-Saison. Nach der Zitterpartie in der vergangenen Spielzeit, peilt FC-Trainer Steffen Baumgart in dieser Saison ein Platz unter den besten Zwölf an. Allerdings ahnt der neue Coach auch, dass es keine einfache Spielzeit werden wird.

Wer überträgt die Begegnung des 1. FC Köln?

Wie in der Vorsaison gibt es auch in dieser Spielzeit wieder einige wenige Spiele im Free-TV. Diese werden in dieser Saison von Sat1 übertragen. Die meisten Spiele überträgt weiterhin Sky. Darunter fallen die Samstags-Spiele. Die Partien am Freitagabend sowie am Sonntag überträgt der Streaming-Dienst Dazn. Die Auftaktbegegnung der Kölner wird also auf Dazn laufen. Zusammenfassungen der Spiele laufen wie gewohnt in der ARD, dem WDR und im ZDF sowie Sonntagmorgens auf Sport1.

Wie viele Zuschauer sind am Sonntag in Köln zugelassen?

Aktuell dürfen die Vereine 50 Prozent der Gesamtkapazität zulassen, aber maximal 25 000 Zuschauer. Der FC bleibt zunächst bei den geplanten 16 500. Ab dem zweiten Heimspiel will Köln aber nur noch Genesene und Geimpfte ins Stadion lassen. Ausgenommen könnten beispielsweise Schüler sein. Aktuell erhalten allerdings nur Dauerkartenbesitzer Einlass.

Was gibt es zum Verkehrsaufkommen zu beachten?

Erstmals seit März 2020 sind wieder mehrere Tausend Zuschauer in Köln zugelassen. Das Verkehrsaufkommen dürfte also deutlich erhöht sein. Eine frühe Anreise empfiehlt sich. Zumal der FC gemeinsam mit einigen Partnern eine Impf-Aktion für alle Kölner auf den Vorwiesen des Stadions plant. Auch im ÖPNV gelten die bisherigen Regeln und es ist beispielsweise an Haltestellen auf den Mindestabstand zu achten.

13 Bilder So könnte der 1. FC Köln gegen Hertha BSC spielen

Welche Corona-Regeln sind noch zu beachten?

Im gesamten Stadion ist das Tragen der Maske Pflicht. Ausgenommen der Sitzplatz. Es gibt wieder Gastronomie im Stadion, allerdings müssen Speisen und Getränke am Platz verzehrt werden. Allerdings wird keine Barzahlung möglich sein. Abstände sollen eingehalten werden.

Wie ist die Bilanz der Kölner gegen Hertha?