FC-Stammtischwissen : Das müssen Sie zum Spiel des 1. FC Köln gegen Partizan Belgrad wissen

Bon Welcher Kölner Spieler hat die meisten Tore gegen Partizan Belgrad erzielt? Wann feierte der FC den höchsten Sieg? Und wie ist die Bilanz gegen die Serben? Wir haben mal Stammtischwissen zusammengetragen.

Der 1. FC Köln empfängt am dritten Spieltag der Conference-League-Gruppenphase den serbischen Club FK Partizan Belgrad zum Gruppenspiel in Müngersdorf (21 Uhr/RTL). Es ist erst das zweite Aufeinandertreffen der beiden Teams überhaupt. Rund um das Spiel und bezüglich des Gegners stellen sich einige Fragen. Wir haben die wichtigsten Antworten zusammengetragen.

Die Kölner haben aus den ersten acht Bundesliga-Partien 13 Punkte geholt. Für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart gab es nach dem enttäuschenden Unentschieden beim VfL Bochum einen Achtungserfolg gegen Borussia Dortmund. Durch den Sieg gegen den Vizemeister steht der FC damit wieder auf Tabellenplatz sieben. Der FK Partizan Belgrad hat in der Super Liga in Serbien schon elf Spiele absolviert. Mit 24 Punkten rangiert er momentan auf dem vierten Platz der Tabelle. Nach einem holprigen Start mit zwei Unentschieden und einer Niederlage, hat sich das Team um Torjäger Ricardo Gomes wieder gefangen. Zuletzt gab es gleich vier Siege in Serie und ein Unentschieden gegen den ewigen Rivalen Roter Stern Belgrad.

Unter Trainer Gordan Petric versucht Partizan vor allem in der Offensive viel. In der Liga spielte die Mannschaft zumeist im 4-2-3-1-System, in der Conference League probierte sich Petric schon an zwei unterschiedlichen taktischen Systemen. Auf den 1. FC Köln warten schnelle Angriffe, besonders über Rechtsaußen Fousseni Diabaté und Mittelstürmer Ricardo Gomes. Antreiber dahinter und Kopf der Mannschaft ist der mittlerweile 34-jährige Bibras Natcho, der das Spiel auf der Position des Zehners dirigiert. Mit welchem System Partizan.