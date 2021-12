„Auf Tim können wir uns alle freuen“ : Das sagt FC-Trainer Steffen Baumgart über Youngster Lemperle

Foto: dpa/Marius Becker

Köln Schon seit Jahren gilt Tim Lemperle als möglicher Bundesliga-Kandidat beim FC. Nach dem der 19-Jährige zu Beginn der Spielzeit noch als Joker gesetzt war, spielt er aktuell wieder für die U21 der Kölner. Für Trainer Steffen Baumgart ist Lemperle dennoch ein Mann für die Zukunft.

Der Saisonauftakt hätte für Tim Lemperle beim 1. FC Köln wohl kaum besser laufen können. Bereits bei seinem zweiten Einsatz am dritten Spieltag erzielte der Offensivspieler unmittelbar nach der Einwechslung sein erstes Saisontor für den FC und hatte damit großen Anteil am Erfolg über den VfL Bochum. Auch gegen die Bayern, Freiburg und Hoffenheim kam der Angreifer zum Einsatz. Sein Debüt feierte Lemperle am letzten Spieltag der Saison 2019/2020 gegen Werder Bremen. In der vergangenen Saison spielte er unter Markus Gisdol aber keine Rolle mehr.

Zu Beginn der aktuellen Spielzeit deutete dann aber viel darauf, dass ihm der Durchbruch nun gelingen kann. FC-Trainer Steffen Baumgart berief Lemperle in den Kader, nahm ihn mit ins Trainingslager und betonte immer wieder, über welche Qualitäten der 19-Jährige verfüge. „Dass die Jungs dabei sind, haben sie sich erarbeitet und verdient, weil sie gute Leistungen im unteren Bereich gebracht haben“, sagte Baumgart im Sommer. Als sich dann ein Blitztransfer mit Sebastian Andersson in die Türkei anbahnte, bestand für den Youngster sogar die realistische Chance auf den Platz neben Anthony Modeste im Doppelsturm.

Lemperle wieder bei der Kölner U21

Seit Oktober ist Lemperle nun wieder fester Bestandteil der U21, gegen den VfB Homberg erzielte er vor zwei Wochen zwei Treffer. Auch am Samstag spielt der Offensivmann in der Zweitvertretung. „Der Junge ist 19, da ist es wie mit Jan Thielmann. Das sind Spieler, die sich entwickeln müssen“, sagte Baumgart am Mittwoch. „Ich glaube, eine Partie gegen Fortuna Köln und am Wochenende gegen die U21 von Schalke 04 über 90 Minuten bringt ihm mehr als fünf Minuten in der Bundesliga.“ Der Kölner Trainer betonte, dass Lemperle nicht außen vor sei. Warum auch? Dem 19-Jährigen gehört die Zukunft beim FC. Er soll behutsam aufgebaut werden. „Auf Tim können wir uns alle freuen: auf lange Sicht wird er in der Mannschaft eine Rolle spielen.“