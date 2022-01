„Jetzt kommen wir“ : Das sagt FC-Trainer Steffen Baumgart vor dem Hertha-Spiel

Köln Vor dem Duell gegen Hertha BSC hat sich FC-Trainer Steffen Baumgart unter anderem zu der personellen Situation sowie zum kommenden Gegner geäußert. Einige Personalien stehen schon fest.

Steffen Baumgart stand gewohnt breitbeinig auf dem Trainingsplatz am Geißbockheim, die Hände in den Taschen, laut lachend. Florian Kainz forderte vehement einen Freistoß, den er sich seiner Meinung nach durch eine halbe Schwalbe verdient hatte. Baumgart schüttelte nur den Kopf. Auch der Österreicher musste schließlich lachen. Die Vorfreude auf den Rückrundenstart am kommenden Sonntag (15.30 Uhr, Dazn) war Spielern und Trainer unter der Woche deutlich anzumerken.

Drei Wochen nach dem 1:0-Erfolg über den VfB Stuttgart startet der FC gegen Hertha BSC in das Jahr 2022. Obwohl damit erst der Startschuss in die Rückrunde fällt, ist die Begegnung von richtungweisender Natur. Mit 25 Punkten aus 17 Spielen belegt der FC den achten Tabellenplatz. Das Polster auf den Relegationsrang beträgt acht Punkte. Ein dickes Polster. Aber eins, das trügen kann. Denn Baumgart weiß auch, dass die Rückrunde nicht unbedingt leichter wird.

„Es geht darum, unseren Fußball zu stabilisieren, unseren Weg gemeinsam zu gehen. Das ist schon schwer genug. Jeder weiß mittlerweile, was wir für einen Fußball spielen und wo unsere Schwächen liegen. Darauf gilt es, zu reagieren“, sagte Baumgart. „Das fängt bei der Stabilität in der Abwehr an und geht über die Ausbeute von Auswärtsspielen. Wir wollen uns weiterhin nach unten absichern. Am Sonntag haben wir eine sehr gute Chance dazu, die wir nutzen wollen.“

Personalsituation beim FC entspannt

Allerdings hat sich auch Hertha BSC stabilisiert. „Seitdem Tayfun Korkut im Amt ist, hat die Hertha sieben Punkte aus vier Spielen geholt. Bei Mainz 05 haben sie verloren. Das war die einzige Partie, die unter Korkut nicht so gut gelaufen ist“, mahnt der Kölner Trainer. „Gegen den BVB sind sie zurückgekommen und konnten die Partie noch gewinnen. Jetzt kommen wir.“

Baumgarts Worte klingen wie eine Drohung. Doch gerade auswärts ist die Kölner Punkteausbeute überschaubar. Sieben Zähler holte der FC in den bisherigen acht Spielen auf fremdem Platz. Darunter nur einen Sieg gegen den VfB Stuttgart. Doch Baumgart sieht sich gut gerüstet. „Wir haben jetzt sieben Tage mit dem Ball gearbeitet. Der körperliche Zustand hat sich nicht großartig verändert. Die Jungs haben auch an ihren freien Tagen an ihrer Athletik gearbeitet. Wir sind gut vorbereitet. Wie gut, das werden wir sehen. Die Leistung, die ich auf dem Trainingsplatz gesehen habe, stimmt mich optimistisch“, sagt der Trainer. Immerhin ist die Personalsituation beim FC im Vergleich zu anderen Bundesliga-Clubs bislang noch entspannt. Ellyes Skhiri reist zum Afrika-Cup und wird dem FC genauso fehlen wie der kranke Jorge Meré. Sebastian Andersson und Kingsley Schindler befinden sich wieder im Training, doch sie werden voraussichtlich noch nicht fit sein.

Über die genaue Aufstellung wollte sich der Kölner Coach in Pandemie-Zeiten am Freitag ohnehin noch keine Gedanken machen. „Man merkt es ja gerade bei allen Vereinen. Wir sind ein wenig verschont geblieben“, sagt Baumgart. „Wir erkennen die Situation und wissen, dass sich innerhalb von einem Tag die Situation wieder ändern kann.“

Die Torwartfrage ist geklärt

Festgelegt hat sich Baumgart allerdings in einer wichtigen Frage, der Torwartfrage – zumindest vorerst. „Marvin Schwäbe wird gegen Hertha im Tor stehen“, sagte der Coach. „Die Regelung wird so aussehen, dass Marvin bis zum Bochum-Spiel alle drei Punktspiele bestreiten wird. Im Pokal wird Timo dann dementsprechend im Tor stehen.“ Erst nach dem Bochum-Spiel will sich der Kölner Trainer endgültig festlegen, wer die Nummer eins für den Rest der Saison sein wird. „Marvin hat sehr gute Leistungen gebracht. Er war der Herausforderer“, sagte Baumgart. „Er hat uns in den Spielen das gezeigt, was wir uns von ihm erwartet haben. Timo war acht Wochen verletzt. Er hat diese Woche erst wieder die Bälle in die Hand bekommen.“

In der Startelf steht auf jeden Fall erneut Anthony Modeste. Auf den Posten an seiner Seite dürfen sich Jan Thielmann und Mark Uth Hoffnungen machen. Ebenfalls gesetzt dürfte die Innenverteidigung mit Luca Kilian und Timo Hübers sein. Alles andere wird sich erst am Samstag zeigen. „Wer dann im Flieger sitzt, hat auch gute Chancen, zum Einsatz zu kommen“, sagt Baumgart gewohnt nüchtern.

Rekord 88 075 Fans verfolgen 1969 Hertha gegen Köln Während das Spiel Hertha BSC gegen den 1. FC Köln am kommenden Sonntag im Olympiastadion ohne Zuschauer stattfindet, konnte das Duell der Vereine vor rund 52 Jahren einen bis heute geltenden Bundesliga-Rekord aufstellen. 88 075 Zuschauer kamen im September 1969 ins Olympiastadion um die Begegnung der beiden Kontrahenten zu sehen. Nie wieder sahen mehr Zuschauer ein Bundesliga-Spiel. Der FC, für den damals unter anderem Wolfgang Overath, Heinz Flohe und Hannes Löhr aufliefen, unterlag Berlin 0:1. Den Treffer erzielte Wolfgang Gayer per Kopf. Ob es wirklich so viele Zuschauer waren, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Möglicherweise waren es sogar noch mehr. Es wird berichtet, dass mehr Tickets als vorhandene Plätze verkauft worden sind. So oder so eine hohe Zahl. Der Zuschauerschnitt lag damals bei 26 000 Zuschauern. Der Rekord wird auch noch weiter Bestand haben. Die maximale Zuschauerauslastung liegt in der Liga bei 81 365 in Dortmund. rdj