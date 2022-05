Was passiert mit Modeste und Co? : Das sind die Wechselkandidaten des FC

Köln Rein statistisch spielt der 1. FC Köln seine erfolgreichste Saison seit Einführung der Drei-Punkte-Regel. Der FC hat zudem den europäischen Wettbewerb so gut wie sicher. Und dennoch gibt es einige wechselfreudige Spieler. Wie geht es weiter mit Modeste, Özcan und Co?

Seit gut einem Monat ist Christian Keller nun als Sportchef beim 1. FC Köln in Amt und kann auf einen sehr erfolgreichen Monat zurückblicken. Zumindest sportlich. Denn die Geißböcke haben in den vergangenen vier Wochen den europäischen Wettbewerb so gut wie gesichert und auch durch die April-Punkte erstmals seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 52 Zähler erreicht. Zudem winken saftige TV-Gelder, wenn der FC die Saison deutlich vor Stuttgart und Augsburg abschließt. Eigentlich könnte es für die Geißböcke kaum besser lauen. Eigentlich. Denn Keller steht vor einer schweren Aufgabe am Geißbockheim. Der Sportchef gab bereits bekannt, dass der FC einen heftigen Sparkurs anstrebt. Um rund 20 Prozent sollen die Ausgaben der Lizenzspieler-Abteilung gesenkt werden.

Eine Maßnahme ist offenbar eine Gehaltsobergrenze. „Wir haben aktuell kein klares Gehaltsgefüge“, sagte Keller gegenüber „Sport Bild“. „Es ist eine meiner Aufgaben, dafür zu sorgen, eine Gehaltsstruktur mit klar definierten Prinzipien einzuführen.“ Die soll dem Vernehmen nach bei zwei Millionen Euro liegen. Keller wolle so das Gehaltsgefälle angleichen. Eine schlechte Nachricht unter anderem für Anthony Modeste. Der Kölner Stürmer gilt als Topverdiener beim FC, soll rund 3,5 Millionen Euro jährlich verdienen. Ein herber Einschnitt für die Kölner Lebensversicherung.

Modeste soll Angebot vorliegen

Der Vertrag von Modeste läuft noch bis zum Sommer 2023, dann zieht ein Anschlussvertrag, der den Franzosen in den Trainerstab hievt. Allerdings sagte der 34-Jährige bereits, dass er gerne noch ein paar Jahre Fußball spielen will. Mit seinen 19 Treffern hat er eigentlich gute Argumente für eine Vertragsverlängerung beim FC. „Man kann sagen, dass er aktuell einen Tick besser spielt, als er vielleicht ist“, meint Datenspezialist Dustin Böttger. Mit seiner Firma Global Soccer Network berät Böttger Fußballvereine auf der ganzen Welt. Vereine wie Manchester City und Paris Saint-Germain informieren sich bei ihm über mögliche Transferziele. Laut Böttger überperformt Modeste. Und dennoch befindet sich der Franzose in einer guten Verhandlungsposition. Angeblich liegt Modeste ein Angebot eines saudischen Clubs vor, das ihm knapp sechs Millionen Euro einbringen würde. Ein Wechsel ist also durchaus vorstellbar. Möglich, dass der europäische Wettbewerb Einfluss auf Modestes Entscheidung nimmt.

Auch Salih Özcan hat sich in den Fokus anderer Clubs gespielt. Unter anderem soll Fenerbahce an einer Verpflichtung interessiert sein. Der türkische A-Nationalspieler hatte schon in der vergangenen Saison über einen Wechsel nachgedacht. Allerdings war die Situation in Köln eine komplett andere. Özcan kam nicht über den Status eines Ergänzungsspielers hinaus. Aktuell gilt er bei Trainer Steffen Baumgart als „unverzichtbar“. Der FC hat auch schon betont, dass man für den 24-Jährigen tiefer in die Tasche greifen wolle. Das spricht gegen den wiederum gegen den angekündigten Sparkurs. Özcan hat seine Zukunft bislang offen gelassen, will sich erst nach der Saison entscheiden.

Wie geht es weiter mit Timo Horn?

Ein Faktor könnte bei dieser Personalie auch Ellyes Skhiri spielen. Der Tunesier erzielt einen Marktwert von rund 13 Millionen Euro, gilt als Kölns wertvollster Spieler und sollte schon in der vergangenen Saison nötiges Geld in die klammen Kölner Kassen spülen. Der FC erhoffte sich Einnahmen von rund 15 Millionen Euro. Auch im Winter gab es Transferspekulationen um Skhiri. Von seiner Zukunft könnten die Bemühungen um Özcan abhängen. Kaum vorstellbar, dass der FC beide Sechser ziehen lässt.

Eindeutiger scheint die Situation auf den Außenbahnen. Positionen, auf denen die Geißböcke wohl nachbessern wollen. Bei gleich mehreren Spielern wird daher über einen Abschied spekuliert. Louis Schaub etwa, der vor zwei Wochen auf einer Veranstaltung des FC sagte, dass er nicht glaube, weiter für Köln zu spielen. Der Vertrag des Österreichers läuft im Sommer aus, eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich. Der Kontrakt von Jannes Horn läuft ebenfalls im Sommer aus. Nach langer Verletzung steht auch der Abwehrmann eher in der zweiten Reihe. Genauso wie Kingsley Ehizibue und Kingsley Schindler. Beide standen oft im Kader, kommen aber nur auf wenig Einsatzzeit.

