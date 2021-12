Profis vor Absprung? : Das sind mögliche Wechselkandidaten des 1. FC Köln

Köln Der 1. FC Köln plant vorerst keine Neuverpflichtungen. Es sei denn, der ein oder andere Spieler wird den Club im Winter verlassen. Das sind die potentiellen Kandidaten.

Eigentlich hat sich der Leiter der Kölner Lizenzspielerabteilung bereits ziemlich früh festgelegt. „Jetzt im Winter sind keine Zugänge geplant“, sagte Thomas Kessler Ende November. Doch der ehemalige Kölner Keeper ließ sich und dem FC ein kleines Hintertürchen offen. „Es sei denn, uns wird ein Spieler verlassen. Es gibt natürlich auch in Phasen, wo es gut läuft, den einen oder anderen, der nicht seine Einsatzzeiten bekommt, die er sich vorstellt. Wenn sich in diese Richtung was tun sollte, werden wir punktuell schauen, ob wir nachrüsten.“ Seine Meinung wird Kessler auch zehn Tage vor der Öffnung des Transferfensters nicht geändert haben.