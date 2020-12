Das rheinische Derby : Das FC-Spiel im Liveticker

Liveblog Köln Sieben Punkte aus drei Spielen lautet die eindrucksvolle Bilanz des FC. Eindrucksvoll, weil auf dem Programm auch Großkaliber wie Borussia Dortmund gestanden haben. Wie läuft die Begegnung gegen Bayer Leverkusen?

Vor allem in der Offensive besitzt Bayer eine unfassbare Qualität. Moussa Diaby, Leon Baily, Nadiem Amiri und das ehemalige Kölner Talent Florian Wirtz treiben Bayer zu Höchstleistungen an. Aber auch in der Defensive steht Leverkusen sicher. Nicht umsonst, ist Bayer in dieser Spielzeit noch ungeschlagen. Wie wird der FC dem scheinbar übermächtigen Gegner entgegen treten?