Köln gegen Wolfsburg : Das FC-Spiel im Liveticker

Liveblog Köln Dreimal in Serie hat der FC vor heimischen Publikum gegen Wolfsburg gewonnen. Zuletzt Anfang des Jahres. Wie sieht es heute aus? Das Spiel im Liveticker.

Der 2:1-Erfolg über Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende hat den Spielern des 1. FC Köln neues Selbstbewusstsein eingehaucht. Das war nach acht sieglosen Spielen in Serie in der Saison auch bitter nötig. Insgesamt war der FC sogar 18 Mal in Folge ohne Dreier geblieben. Mehr als drei Punkte hat der FC in dem Duell aber nicht geholt. Nun soll der erste Heimsieg der Saison folgen, um das gute Ergebnis der Vorwoche zu untermauern. Allerdings ist die Aufgabe keine leichte. Wolfsburg ist in dieser Spielzeit noch ungeschlagen.