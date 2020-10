Inzidenz über Grenzwert : Dem 1. FC Köln droht das Derby ohne Zuschauer

Köln Dem 1. FC Köln droht das nächste Geisterspiel. Und das ausgerechnet im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Die 7-Tage-Inzidenz hat den Grenzwert von 35 überschritten.

Die Enttäuschung war groß, als die Stadt Köln am Freitag vor zwei Wochen kurzfristig ein Zuschauerverbot für das Heimspiel des 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim erteilt hatte . Kein Wunder: 9200 Fans hatten sich auf einen Hauch Normalität in ihrem Stadion gefreut. Doch der überschrittene Grenzwert der 7-Tage-Inzidenz machte den Zuschauern einen Strich durch die Rechnung.

Am Freitag fällt für den 1. FC Köln die Entscheidung

Die Kölner Verantwortlichen hoffen nun auf einen weiteren Wert. "Wir sind auf alles vorbereitet, hoffen auf Fans, aber entschieden wird am Freitag." Denn die 7-Tage-Inzidenz ein Tag vor der geplanten Partie soll in Zukunft über ein mögliches Zuschauerverbot entscheiden. So will man eine ähnliche kurzfristige Entscheidung wie vor zwei Wochen vermeiden.