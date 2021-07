Neue Problemzone : Dem 1. FC Köln gehen die Linksverteidiger aus

Erstes Pflichtspiel

Der 1. FC Köln wird seine ersten drei Pflichtspiele der neuen Saison an einem Sonntag bestreiten. Der Deutsche Fußball-Bund gab am Montag die Terminierung der ersten Runde des DFB-Pokals bekannt. Demnach spielt der FC am 8. August, einem Sonntag (15.30 Uhr) , bei Carl Zeiss Jena. Eine Woche später steht mit dem Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin das erste Bundesliga-Spiel auf dem Programm, am 22. August ist Köln zu Gast bei Bayern München. Beide Spiele beginnen um 17.30 Uhr. Titelverteidiger Dortmund spielt samstags bei Wehen Wiesbaden, der FC Bayern München macht wie in der Liga den Auftakt am Freitag beim Bremer SV. brt