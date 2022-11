Interessanter Ausflug, wenig Ertrag : Der 1. FC Köln beendet seine einwöchige USA-Reise in Austin/Texas

Die USA-Reise ist für FC-Trainer Steffen Baumgart und sein Team beendet. Der 50-Jährige hat sich schon in den Urlaub verabschiedet. Foto: dpa/Soeren Stache

Austin Eine Woche USA-Aufenthalt ist für den 1. FC Köln zu Ende gegangen. Jetzt geht’s für Trainer Steffen Baumgart und das Team in den Urlaub. Endlich, wie alle finden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Sauerborn

Keine Stadt in den USA wächst schneller als Austin. Die texanische Hauptstadt hat ihre Einwohnerzahl nahe an die eine Million gebracht und damit in den vergangenen 30 Jahren verdoppelt. Der demokratische Leuchtturm im erzkonservativen Texas hat sein rasantes Wachstum der Tatsache zu verdanken, dass er Heimat der Weltfirma Dell ist und mittlerweile Standort aller amerikanischen Hightech-Giganten geworden ist. Oracle hat seine Zentrale in Austin, und Apple plant einen Campus für eine Milliarde Dollar mit 10 000 Arbeitsplätzen.

Eine tolerante, sympathische und seltsame, am Colorado River gelegene Stadt, die sich der 1. FC Köln ausgesucht hat, um herauszufinden, ob er seine Internationalisierungspläne neben Japan auch in den USA vorantreiben kann. Ein Trip, den noch Ex-Geschäftsführer Alexander Wehrle auf den Weg gebracht hat und der am Mittwoch nach einer Woche zu Ende ging. Die Kölner Delegation durfte trotz des für texanische Verhältnisse lausigen Wetters in den Tagen von Austin einiges erleben und lernen. Etwa bei der Führung durch das Downtown gelegene Darrell K Stadium. Hier spielt das Team der Universität of Texas, die Longhorns, vor knapp 105 000 Zuschauern – und alles ist ein paar Nummern größer und professioneller als am Geißbockheim. Die gut bezahlten FC-Profis liefen staunend wie eine Schulklasse durch das beeindruckende Bauwerk und wünschten sich beim Blick auf die modernen Einrichtungen, dass es im heimischen Grüngürtel auch endlich mal vorangeht.

Foto: dpa/Swen Pförtner 29 Bilder So bewerten wir die Spieler des 1. FC Köln vor der Pause

Unsere Partner









zurück

weiter

Kaum weniger beeindruckend verlief der Ausflug in die rund 250 Kilometer entfernte Millionenstadt Houston. Die Kölner waren mittags zunächst Gast beim Spiel der National Football League zwischen den Houston Texans und den Washington Commanders (10:23) im gigantischen NRG-Stadium. Am frühen Abend ging es noch zum Basketball. Im Toyota-Center trafen die Rockets aus Houston auf die Golden State Warriors aus San Francisco und brachten den NBA-Champion um Superstar Steph Curry beim 120:127 an den Rand einer Niederlage. Auch in der Halle: Rap-Superstar 50 Cent. Für eine kleine FC-Abordnung um Präsident Werner Wolf und Geschäftsführer Christian Keller ging es in Houston noch zur Nasa.

Reise durch die DFL weitgehend refinanziert

Unter dem Strich war die über die DFL weitgehend refinanzierte USA-Reise für die Kölner aber nicht viel mehr als ein abwechslungsreicher Ausflug. Der sportliche Wert rund um die 2:4-Testspielniederlage gegen den Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart war von vorneherein überschaubar, weil die Kölner nach den Strapazen von 24 Pflichtspielen seit August nur mit einem Rumpfkader angereist waren. Was die Internationalisierungspläne betrifft, brauchen sich die Kölnern keinen Illusionen hingeben. Die Vorstellung, als FC einen ausländischen Markt durchdringen zu können, wird trotz aller ehrenwerten Bemühungen wohl ein Luftschloss bleiben. Die Kölner sollten ihre Energien zunächst in Projekte vor der eigenen Haustür stecken, wie etwa den Ausbau des Geißbockheims oder den Neubau eines Leistungszentrums in Marsdorf.