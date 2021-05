5:1-Erfolg in Kiel : Der 1. FC Köln bleibt erstklassig

Köln Mit einem beeindruckenden und verdienten 5:1-Erfolg über Holstein Kiel hat der 1. FC Köln seine letzte Chance genutzt und wird auch in der kommenden Saison Bundesliga spielen.

Aufatmen in Köln. Mit einem verdienten Erfolg über Holstein Kiel hat der 1. FC Köln den Abstieg im Rückspiel der Relegation doch noch abwenden können. Die Geißböcke, die das Hinspiel in Köln noch 0:1 verloren hatten, bewiesen einmal mehr, dass sie mit Drucksituationen besonders gut umgehen und offenbar doch offensiven Fußball spielen können. Nach Treffern von Jonas Hector (3.), Sebastian Andersson (6., 13.), Rafael Czichos (39.) und Ellyes Skhiri (84.) sowie dem Gegentor von Jaeseong Lee (4.) setzten sich die Geißböcke mit 5:1 in Kiel durch und werden auch in der kommenden Spielzeit Bundesliga spielen. „Irgendwie hat sich das durch die Saison gezogen. Immer wenn wir mit dem Rücken zur Wand gestanden haben, haben wir solche Spiele abgerissen“, sagte Jonas Hector. „Wir wissen, was der FC für die Stadt bedeutet. Das ist eine ganz innige Bindung. Wir wollten den Fans etwas zurückgeben.“