Rat stimmt zu : Der 1. FC Köln darf Geißbockheim ausbauen

Wechselgerüchte um Jhon Cordoba

Bleibt Jhon Cordoba beim 1. FC Köln und nimmt das Angebot zu einer Verlängerung seines am 30. Juni 2021 auslaufenden Vertrages an, oder verlässt er den Fußball-Bundesligisten bereits in diesem Sommer für eine Ablöse, die aus Sicht des FC mindestens 15 Millionen Euro betragen soll? Die Gerüchte um den 27-jährigen Kolumbianer haben Fahrt aufgenommen. Nach einem Bericht der „BZ“ soll Hertha BSC Berlin Interesse an dem Torjäger geäußert haben. Zudem berichten die „Wolfsburger Nachrichten“, dass Ex-FC-Sportchef Jörg Schmadtke und der VfL Wolfsburg ein Auge auf Cordoba geworfen haben und ihn verpflichten wollen, falls Wout Weghorst seine Zelte bei den Wölfen abbricht.