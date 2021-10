Volles Haus in Müngersdorf : Der 1. FC Köln darf im Derby gegen Leverkusen vor ausverkauftem Haus spielen

Das Gesundheitsamt Köln hat einem Antrag des 1. FC Köln auf Vollauslastung des Stadions zugestimmt. Ab dem kommenden Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag, 24. Oktober, dürfen alle 50 000 Plätze im Rheinenergie-Stadion genutzt werden – unter Einhaltung der 2G-Regelung.

Die Weichen beim 1. FC Köln für eine Derby-Party sind gestellt. Im kommenden Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen am Sonntag, 24. Oktober (15.30 Uhr), darf der Verein wieder alle 50 000 Plätze im Rheinenergie-Stadion seinen Fans zur Verfügung stellen. Das Gesundheitsamt der Stadt Köln hat damit einem Antrag des FC auf Vollauslastung des Stadions in Müngersdorf zugestimmt. Die Einhaltung der 2G-Regelung, die der Club bereits bei den vergangenen Heimspielen erfolgreich umgesetzt hat, dient dabei als Voraussetzung.

„Dafür haben wir in den letzten Wochen und Monaten intensiv gearbeitet“, sagt FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle. „In diesem Zusammenhang bedanken wir uns für die vertrauensvolle und stets konstruktive Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Köln und den zuständigen Landesministerien. Ein riesiges Lob gilt all unseren Fans, die sich bei den vergangenen Heimspielen vorbildlich und diszipliniert an die Vorgaben gehalten und damit gezeigt haben, dass unser Hygiene- und Infektionsschutzkonzept sehr gut funktioniert. Was das für unsere Mannschaft bedeutet, hat man in den letzten Heimspielen eindrucksvoll erlebt.“