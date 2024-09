Spitzenspiel in Müngersdorf Der FC und Magdeburg setzen auf Angriff

Ganz im Gegensatz zu den Magdeburgern, die zwar kurz vor dem Ende der Saison 2018/19 ein 1:1 gegen Köln erreichten, dann aber abstiegen in die Drittklassigkeit. Der FC stieg in die Bundesliga auf. Am Samstag gibt es ein erneutes Treffen, dass die beiden Traditionsclubs in der 2. Liga zusammenführt (20.30 Uhr/Sport1, Sky). Nun darf man auch nach erst vier Spieltagen durchaus davon sprechen, dass es sich um ein Spitzenspiel handelt. Gerhard Struber, der Kölner Anleiter, attestiert beiden Kontrahenten „hohe Ansprüche“ und glaubt, dass in diesem Spiel alles drin sein werde, „was der Fußball-Fan gerne sehen möchte“. Tatsächlich eint die Teams das Bekenntnis zum Offensivspiel: Der FC hat bislang die meisten Tore (11), Magdeburg die drittmeisten erzielt (9). Bei den abgegebenen Torschüssen liegt die Struber-Elf an der Spitze der Wertung (81), Magdeburg ist Vierter (60).