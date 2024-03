Erneutes Debakel gegen RB Der 1. FC Köln geht mit 1:5 gegen Leipzig unter

Es war jedoch eines dieser Negativerlebnisse, die die Kölner in diese prekäre Lage in der Tiefpaterre der Liga hat stürzen lassen. Warum sie dort landeten, machte das erneute Debakel mit dem 1:5 (1:1) gegen die Sachsen am Freitagabend in Köln-Müngersdorf sehr deutlich. Der beeindruckenden spielerischen Qualität des Gegners hatte die Mannschaft von Trainer Timo Schultz außer Kampf nicht viel entgegenzusetzen. In der Abwehr zeigte sie sich, vor allem nach der Pause, überfordert, hoffnungslos darf man da wohl sagen. In der Offensive fehlten schlicht die Mittel. Zu allem Übel kann Köln an diesem Samstag auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen, wenn Mainz 05 gegen den VfL Bochum gewänne.