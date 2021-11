4:1-Erfolg für den FC : Der 1. FC Köln gewinnt das Rheinderby gegen Mönchengladbach

Köln Nach zuletzt fünf sieglosen Bundesliga-Spielen in Folge hat der 1. FC Köln ausgerechnet das Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Der FC setzte sich mit 4:1 gegen die Fohlen durch.

Der 1. FC Köln kann in der Liga doch noch gewinnen und das auch ohne ihre ausgewechselte Lebensversicherung. Ausgerechnet im rheinischen Derby feierte der FC am Samstagnachmittag einen 4:1-Erfolg nach zuletzt fünf sieglosen Ligaspielen in Folge. Zwar blieb Köln auch mit Marvin Schwäbe als Ersatz für den verletzten Timo Horn auch gegen Borussia Mönchengladbach nicht ohne Gegentreffer, dafür zeigten Markt Uth (77.) und Ondrej Duda (78.) innerhalb von 89 Sekunden, dass der FC mehr als nur die Lebensversicherung Anthony Modeste hat. Zuvor hatte Jonas Hoffman (74.) die Führung von Dejan Ljubicic (55.) ausgeglichen. In der Nachspielzeit erhöhte Sebastian Andersson auf 4:1