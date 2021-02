Trotz 1:5-Pleite : Der FC verkauft sich gegen die Bayern teuer

Bonn Der 1. FC Köln hat gegen Bayern München eine deutliche Niederlage kassiert. Dennoch zeigte der FC wieder einmal, dass er gegen die vermeintlichen Top-Mannschaften gute Leistungen abrufen kann.

Dennoch, der Rekordmeister dominierte die Anfangsphase. Nachdem Sava Cestic seinen Keeper bereits in den ersten Sekunden durch einen extrem riskanten Pass in Nöte gebracht hatte, war es Leroy Sané, der Timo Horn aus der Distanz prüfte (10.). Schließlich wurde Leon Goretzka im Halbfeld nicht angegriffen, der Nationalspieler konnte dementsprechend frei chippen und Eric Maxim Choupo-Moting (18.) den Ball mustergültig auflegen. Der Angreifer traf zum 1:0.

Leistungssteigerung in Halbzeit zwei

Gisdol wechselte zur Halbzeit, brachte mit Jan Thielmann und Jannes Horn neue Kräfte. Tatsächlich erspielten sich die Kölner auch die erste Möglichkeit und nutzten sie. Ein Pass von Ondrej Duda fand über erschreckende Unzulänglichkeiten in der Bayern-Defensive den Weg zu Ellyes Skhiri (49.), der den Ball über Manuel Neuer lupfte. Und plötzlich schnupperten die Geißböcke wieder an der Überraschung.

Zu der größten Möglichkeit kam eben Drexler, der Manuel Neuer den Ball abluchste und aus spitzem Winkel aufs leere Tor schoss. „Manuel Neuer ist nicht gerade dafür bekannt, dass er viele Fehler im Spielaufbau macht. Da wird man in einem von hundert Fällen belohnt; wenn man den Ball dann nicht reinmacht, ist es natürlich doppelt bitter“, so Drexler. „Ich wollte erst direkt schießen, dann habe ich den Ball noch einmal mitgenommen. Klar, den muss ich machen.“ Auch Ondrej Duda und der spät eingewechselte Max Meyer vergaben aus aussichtsreichen Positionen.

„Natürlich sind wir enttäuscht“, sagte Torschütze Skhiri. „Heute hat man den Unterschied zu einem Top-Team gesehen, das seine Chancen einfach nutzt.“ Das tat der eingewechselte Serge Gnabry in der Schlussphase gleich zweimal. So stand am Ende eine 1:5-Niederlage, die vor dem Spiel nicht unwahrscheinlich, nach der Partie aber höchst unglücklich erschien. „Das Ergebnis gibt den Spielverlauf nicht ganz wieder. Wir sind heute ein bisschen unter Wert hier rausgegangen“, sagte Trainer Gisdol, der der Niederlage aber auch positive Aspekte abgewann. „Ich finde, dass wir es dem Gegner in der ersten Halbzeit schon schwer gemacht haben, obwohl er mit voll besetztem Kader angetreten ist.“