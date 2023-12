Versetzung gefährdet Das vernichtende Halbjahreszeugnis des 1. FC Köln

Natürlich, der Trainer, er ist, keine neue Fußballweisheit, das schwächste Glied der Kette. Was die Kölner Kette betrifft, ist diese nun um ihr vermeintlich schwächstes Glied ärmer: Trainer Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer des 1. FC Köln. Dass die Kette nun aber eine zuverlässige Haltbarkeit aufweist, lässt sich keinesfalls behaupten. Der Trainer wankte – und fiel. Der Geschäftsführer Sport (Christian Keller), verantwortlich für die Kaderplanung, taumelt wie die Mannschaft – direkt am Abgrund zur 2. Liga. Aufgrund der finanziellen Misere des Clubs konnte oder wollte Keller im Sommer die Verluste der überragenden Führungskräfte Ellyes Skhiri, der sich nach Frankfurt verabschiedete, und Jonas Hector, der sich in den Freizeitfußball verabschiedete, nicht adäquat ersetzen.