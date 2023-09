Duell mit Werder Bremen Der 1. FC Köln ist auf der Suche nach dem Glücksgefühl

Bei der tief in der Region verwurzelten Grundsatzfrage nach Größe und Gewicht der Clubs ging beinahe unter, dass der FC am Samstag auch noch ein wichtiges Spiel zu bestreiten hat, in dem es darum geht, auch das tabellarische Erscheinungsbild ansehnlicher zu gestalten. Denn mit dem sportlichen Auftreten der Mannschaft ist Baumgart ja generell einverstanden. Nun gilt es an der Weser dem auch in entsprechenden Resultaten Ausdruck zu verleihen. „Wir bleiben ganz bei uns“, pflegt der 51-Jährige gerne zu sagen, daher schließt sich eine zu gegnerorientierte Herangehensweise aus. Er sagte am Donnerstag vor dem Duell mit den um zwei Punkten besser gestellte Bremern, in dem Offensivspieler Luca Waldschmidt in die Startformation rücken wird und Rasmus Carstensen gesperrt ist, lediglich: „Wir können über die einzelnen Spiele reden. Gegen Viktoria Köln (2:3 in der ersten Runde des DFB-Pokals, d. Red.) hatten sie einen Platzverweis. Gegen Mainz gewinnen sie 4:0, gegen Heidenheim (2:4, d. Red.), einen Aufsteiger, aber auch Bundesligisten, verlieren sie.“ Im Subtext gelesen bedeutet dies: Der Blick soll sich nicht auf den Gegner, sondern auf das eigene Handeln richten. Denn: „Fakt ist, dass wir zu wenige Punkte haben, und das gilt es zu ändern. Aber das gilt für Werder genauso.“