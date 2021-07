Donaueschingen : Der 1. FC Köln ist ins Trainingslager gestartet

Foto: Herbert Bucco

Köln Mit einer Trainingseinheit am Nachmittag ist das Trainingslager des 1. FC Köln in Donaueschingen am Freitag gestartet. Am Samstag steht bereits der erste Härtetest auf dem Programm.

FC-Trainer Steffen Baumgart wollte offenbar keine Zeit verlieren. Bereits am Tag der Anreise im Trainingslager in Donaueschingen hielt der Coach die erste Einheit auf dem Gelände des SV Aasen ab. Rund 60 intensive Minuten forderte Baumgart von seinem Team. Ohne Sebastiaan Bornauw, der sich - ebenfalls am Freitag - dann doch überraschend schnell dem VfL Wolfsburg anschloss.

Auch Dominick Drexler fehlte. Der Mittelfeldspieler ist leicht erkältet, der FC wollte kein Risiko eingehen. Damit fällt der Bonner wohl auch für die beiden anstehenden Testspiele an diesem Wochenende aus. Denn bereits am Samstag steht für die Geißböcke der erste Härtetest auf dem Programm. Am Nachmittag treffen die Geißböcke vor 6000 Zuschauern in der MS Technologie-Arena in Villingen auf den FC Bayern München. Gemeinsam mit dem FC Bayern München und der Telekom wird der FC dann einen Scheck in Höhe von 100 000 Euro an die Organisation Aktion Lichtblicke übergeben zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe.