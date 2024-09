Chancenwucher gegen Magdeburg Der 1. FC Köln ist weiterhin auf der Suche nach Effektivität

Dass die FC-Profis das Regelwerk des Spiels weitgehend ignorierten, das als Ziel das Erzielen von Toren vorgibt, verursachte leichte Ratlosigkeit bei Struber. Das Runde will manchmal einfach nicht ins Eckige. Ob er je etwas Vergleichbares erlebt habe, wurde der Österreicher später gefragt. „In dieser Dominanz noch nicht“ sagte er, immer noch entsetzt: „Es ist skurril. Wir hätten das Spiel in der ersten Halbzeit klar auf unsere Seite bringen müssen. Die Waage ist am Ende des Tages schief.“ Ausdauer, Können und bisweilen auch Glück sind Faktoren, die das Herbeiführen von Erfolgserlebnissen in Form von Toren bedingen. Und so haderte Struber nicht nur damit, dass „wir heute das bisserl Glück nicht auf unserer Seite hatten“, sondern erkannte in dem Erwerb von mehr Effektivität einen „Geduldsakt“.