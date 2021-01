Freiburg/Köln : Der FC gegen Freiburg mit einem Offenbarungseid

Köln Mit dem 0:5 hat der 1. FC Köln beim SC Freiburg die höchste Saisonniederlage kassiert. Trotz des erschreckend schwachen Auftritts hält der Sportdirektor am Trainer fest.

Auf der verzweifelten Suche nach etwas Positivem musste Markus Gisdol am Samstag zurückblicken. Der Trainer des 1. FC Köln fand nach der 0:5-Blamage beim SC Freiburg für einen Moment Trost im triumphalen 4:0-Heimsieg über den Sportclub im Januar 2020. Fantastische Zeiten mit Zuschauern in den Stadien der Fußball-Bundesliga und einem FC, der sich auf einem unerwarteten Höhenflug anschickte, die Fans vom vorzeitigen Klassenerhalt und Europa träumen zu lassen.

Im Januar 2021 sind die Geißböcke davon meilenweit entfernt. Das neue Jahr hält für die Geißböcke bislang nichts als Enttäuschungen und Sorgen bereit. Das Debakel an der Dreisam erneuerte nicht nur die Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit des FC-Kaders, sondern dürfte auch die Überzeugung der Chefetage an der Arbeit von Trainer Markus Gisdol ins Wanken bringen.

Derr 1. FC Köln hat seinen Trainingskader verkleinert und Frederik Sörensen, Christian Clemens und Robert Voloder mit sofortiger Wirkung zur eigenen U21 geschickt. Sportchef Horst Heldt und Trainer Markus Gisdol trafen diesen Entscheidung bereits am Freitag, also vor dem 0:5 in Freiburg. „Wir haben zu viele Spieler auf dem Trainingsplatz. Diese Maßnahme ist zwar nicht schön, aber hier geht es um den 1. FC Köln und wir müssen mehr Qualität ins Training bekommen“, erklärte Heldt. (sam)

FC-Trainer Markus Gisdol bleibt gelassen

Für ein Ereignis mit der Tragweite dieses fußballerischen Offenbarungseids in Freiburg reagierte der Kölner Trainer hinterher recht gelassen. Wie es die Öffentlichkeit in solch prekären Situationen von Gisdol kennt, stellte er sich vor seine Spieler. „Die Jungs haben ihr Bestes versucht, das hat nicht gereicht“, stellte der 51-Jährige milde fest und erklärte ruhig: „Tore im Fußball fallen in erster Linie durch individuelle Fehler. Da hat der eine oder andere einen zu viel gemacht, aber dafür stelle ich keinen Spieler an die Wand. Sie machen das nicht mit Absicht.“