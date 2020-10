Nach der Derby-Pleite : Der 1. FC Köln muss sich auf unruhige Tage einstellen

Köln Einen enttäuschenden Auftritt legte der 1. FC Köln am Samstag im Derby gegen Mönchengladbach hin. Eine Trainerdiskussion um Markus Gisdol will der FC aber nach der dritten Niederlage im dritten Spiel unbedingt vermeiden.

Horst Heldt hatte es nach dem 1:3 im Derby gegen Borussia Mönchengladbach kommen sehen. „Nein.“ Der Sportchef des 1. FC Köln versuchte es erst einmal mit der knappsten aller Antworten, als ihm die Frage nach einer drohenden Diskussion um Trainer Markus Gisdol gestellt wurde. Journalisten können aber hartnäckig sein, wenn eine Mannschaft 13 Mal in Folge nicht gewonnen hat und mit null Punkten aus den ersten drei Spielen in eine neue Saison gestartet ist. Also probierte Heldt es ein zweites Mal mit einem „Nein“. Weil aber auch dieser Versuch erfolglos blieb, holte der 50-Jährige doch weiter aus. Sonst wäre das Spielchen wohl noch ein Weilchen so weiter gegangen: „Wir sind alle für die Ergebnisse verantwortlich. Das fängt bei mir an und hört bei den Einwechselspielern auf. Wir haben von Anfang an nicht drum herum geredet, dass es eine schwierige Saison wird.“