Neuverpflichtung : FC nimmt Marvin Schwäbe unter Vertrag

Köln Unabhängig der Liga-Zugehörigkeit arbeitet der 1. FC Köln mit Hochdruck am Kader für die kommende Saison. Marvin Schwäbe wechselt von Bröndby an den Rhein.

Der 1. FC Köln arbeitet weiter am Kader für die kommende Spielzeit und das unabhängig der Liga-Zugehörigkeit. Wie die „Sport Bild“ berichtet, hat der FC Marvin Schwäbe unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige ist gerade erst mit Bröndby IF dänischer Meister geworden und soll der Nachfolger von Ron-Robert Zieler als Kölner Ersatzkeeper hinter Timo Horn werden. Zieler wechselt zunächst zurück zu Hannover 96, wurde aber auch schon mit Bayern München in Verbindung gebracht.