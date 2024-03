Brisantes Derby in Gladbach Der 1. FC Köln reist zuversichtlich zur Borussia

Auf die sportliche Rückbesinnung im Hinblick auf das erste von zwei Derbys verlegte sich Schultz dann. Er tat sich schwer mit der Analyse des 0:2 wegen der langen Unterzahl nach dem Feldverweis für Thielmann, „aber wir hatten Chancen“. Letztendlich reichte es nicht für zumindest einen Punktgewinn, da der ansonsten überzeugende Sargis Adamyan die beste von drei guten Gelegenheiten vergab. Den Stürmer, der lange in den Tiefen des Reservedaseins abgetaucht war, sieht sein Trainer auf einem guten Weg. Er habe sich zuletzt einfach angeboten im Training, bestätigte Schultz, habe nachgewiesen, dass er wisse, „wo das Tor steht“. Mit einem weiteren Einsatz des Armeniers in der Startelf ist also zu rechnen, eine Rückkehr seines Kapitäns Florian Kainz in jene kündigte Schultz gleich an („Er ist immer mein verlängerter Arm und hat einen enormen Stellenwert für uns“). Im Hinspiel hatte der Offensivspieler, der zuletzt gegen Leverkusen nicht mal eingewechselt wurde, mit zwei verwandelten Elfmetern den Weg bereitet zum Sieg. Einen solchen streben die Kölner nun erneut an. Es soll nicht wieder, wie so oft in dieser Saison bislang, ein munteres Mitspielen werden, ohne zählbaren Erfolg. Doch dafür müsse die Messlatte, so Schultz, „höher gelegt werden, um Spiele zu gewinnen“. Man müsse dahinkommen, dass „wir besser sind als der Gegner“. Der Borussia allerdings schreibt er eine „enorme Qualität in der Offensive“ zu, erkennt jedoch auch „zwei Gesichter“. Ein Team also, dem es an Konstanz mangelt, was auch in einer bislang sehr wechselvollen Saison Ausdruck findet.