Punkte benötigt : Der 1. FC Köln richtet den Fokus auf Wolfsburg

Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Nach der bitteren 0:2-Niederlage gegen den FC Augsburg gilt die Aufmerksamkeit beim 1. FC Köln schon dem kommenden Gegner. Am Dienstag steht das Duell gegen Wolfsburg auf dem Programm.

Keine zwölf Stunden nach der bitteren 0:2-Niederlage gegen den FC Augsburg am Freitagabend bat Steffen Baumgart seine Mannschaft schon wieder zum Training. Der Coach hatte eine Einheit für die Halle anberaumt. Dabei ging es dem 49-Jährigen, der seiner Mannschaft nach dem Derby-Erfolg über Gladbach noch zwei freie Tage zugestanden hatte, nun nach der 0:2-Pleite mit Sicherheit nicht um ein Straftraining.

Dazu sah der Kölner Coach wohl keinen Anlass. „Wir haben nicht verloren, weil wir die schlechtere Mannschaft waren. Wir haben den besseren Fußball gespielt, hatten die klar bessere Spielidee und die klareren Möglichkeiten“, sagte Baumgart nach seiner ersten Heimpleite mit dem FC. „Ich fand, dass die Jungs vieles umgesetzt haben von dem, was wir haben wollten.“ In der Tat sprachen erneut viele Statistiken und Fakten für die Geißböcke, vor allem aber das Ergebnis für den Gegner aus Augsburg. Wieder einmal machte der FC das Spiel, zeigte über weite Strecken eine ordentliche Leitung und blieb am Ende ohne Punkte.

Unsere Partner









zurück

weiter

Zudem ließ sich der FC wie schon gegen Bielefeld mit einfachen spielerischen Mitteln auskontern. Augsburg wurde vor allem mit Distanzschüssen oder nach langen Bällen gefährlich. Beides probate Mittel gegen hoch anlaufende Gegner. „Es gab in dieser Saison schon Spiele, in denen wir uns für gute Leistungen nicht ausreichend belohnt haben. Es wäre der eine oder andere Punkt mehr drin gewesen“, gab auch der Leiter der Lizenzspielabteilung, Thomas Kessler, am Tag nach der Niederlage zu. „Allerdings gab es auch Spiele, die schlechter hätten ausgehen können. Die Tabelle lügt nicht. Dass wir nach 15 Spielen mit 19 Punkten im Mittelfeld der Tabelle stehen, entspricht unserem momentanen Leistungsstand.“

Der 1. FC Köln will die richtigen Schlüsse ziehen

Seit fünf Jahren hat der FC nach dem 15. Spieltag in der Tabelle nicht mehr besser dagestanden. In der Tat stimmen insofern der attraktive Offensivfußball und die Statistik auch mit Kesslers Behauptung überein. Doch der Schein trügt. Nach der Niederlage gegen Augsburg ist nicht nur der Vorsprung auf die Schwaben bis auf drei Zähler zusammengeschrumpt. Denn der FCA belegt den Relegationsplatz. Aus den vergangenen beiden Spielen gegen vermeintliche Abstiegskandidaten holte Köln einen Zähler. Der FC ist also wieder im Kampf um den Klassenerhalt angekommen. Trotz vermeintlich guter Leistungen. „Wir müssen unsere erste Heimniederlage aus den Kleidern schütteln. Das Ergebnis ist enttäuschend“, sagte Kessler. „Aber das Schöne ist, dass wir schon am Dienstag (20.30, Dazn) in Wolfsburg wieder die Chance haben, drei Punkte zu holen.“